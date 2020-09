Mostra del Cinema di Venezia 2020, può un film stalinista e putiniano vincere un Leone d’Oro? (Di lunedì 7 settembre 2020) Può un film stalinista, e putiniano, vincere un Leone d’Oro al Festival di Venezia nel 2020? La risposta è sì. Perché Cari Compagni di Andrei Konchalovskj, in Concorso a Venezia 77, è un film semplicemente perfetto. Insomma, bisogna come dire spingere da parte gli sperticati elogi di Konchalovskj al leader maximo russo attuale, come la targhetta ufficiale del ministero della cultura russa che supporta il film (un timido fischio in sala durante l’apparizione dell’effige alla prima proiezione per la stampa è stato subito zittito ndr) per vedere senza pregiudizi due ore spaccate di fulgida tragedia classica con una composizione millimetrica di ogni inquadratura e ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : Banksy sbarca a Roma. Dall'8 settembre al Chiostro del Bramante, si apre una grande mostra dedicata all'artista e w… - WeCinema : Come sta andando la 77. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? Tra flash e applausi sono giornate davvero spe… - GassmanGassmann : Mostra del Cinema di Venezia, Non odiare con Alessandro Gassmann: uno dei titoli italiani più ambiziosi in gara - I… - FCatarella13 : RT @DiodatoMusic: Sorrido alla meraviglia di questa città e della Mostra del Cinema che quest’anno ha ancora più forza e importanza. Un ono… - ilbarone1967 : RT @Thelma02559007: La lucarella e compagni non hanno nulla da ridire? O la mostra del cinema è preclusa solo a Salvini?!! -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del Mostra del Cinema di Venezia 2020, ecco perché Assandira di Salvatore Mereu meritava il Concorso Il Fatto Quotidiano Uomini e Donne, Gemma Galgani si mostra dopo il lifting e scarica Sirius

Ed eccola finalmente fare il proprio ingresso in studio per mostrare gli effetti del ritocchino, che in effetti le toglie qualche anno dal viso. L’idillio sembra ormai rotto, e Nicola si concede un ...

Festival di Venezia 2020: Vanessa Incontrada in rosso infiamma il red carpet

Si sta svolgendo la 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fino al 12 settembre saranno molti i film in concorso e fuori concorso presentati in anteprima mondiale. Anche ...

Ed eccola finalmente fare il proprio ingresso in studio per mostrare gli effetti del ritocchino, che in effetti le toglie qualche anno dal viso. L’idillio sembra ormai rotto, e Nicola si concede un ...Si sta svolgendo la 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fino al 12 settembre saranno molti i film in concorso e fuori concorso presentati in anteprima mondiale. Anche ...