Mittelfest, programma martedì 8 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Particolarmente ricco il carnet musicale di martedì 8 settembre a Mittelfest, con due spettacoli in première. Alle 21 in prima nazionale alla Chiesa di San Francesco il gruppo olandese Tin Men and the Telephone presenterà “The GRATEST Show, acronimo del titolo Global Relocation of Evolved Apes Towards Exoplanet Suitable for Terraformation ovvero Ricollocazione globale delle scimmie evolute in un Esopianeta adatto alla ricreazione della Terra, spettacolo frizzante ed interattivo nel quale il pubblico è invitato, tramite il proprio smartphone, ad essere parte attiva dello show. La band formata da Tony Roe al piano, sintetizzatore e proiezioni, Pat Cleaver al basso, Jamie Peet alle percussioni presenta infatti una performance multimediale che combina improvvisazioni musicali, immagini e la partecipazione del pubblico ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Mittelfest programma Mittelfest, programma 6 settembre 2020 Udine20 2020 Mittelfest 6 settembre l’omaggio al grande drammaturgo sloveno Pandur ed Elio Germano virtuale

Protagonisti delle scene teatrali nazionale e internazionali attesi a lunedì 7 settembre Mittelfest. Il festival entrato ormai nel vivo della programmazione dopo un intenso weekend aperto nel segno de ...

Teatro protagonista oggi a Mittelfest

Nel programma di lunedì 7 lo spettacolo di Elio Germano e il Teatro Nazionale Sloveno di Maribor con lo spettacolo "Immaculata". Inizierà nel pomeriggio la prima delle repliche previste alla Sala Civi ...

