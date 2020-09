Miriam Leone: selfie vertiginoso dall’alto, spunta il lato A – FOTO (Di lunedì 7 settembre 2020) Miriam Leone show su Instagram. L’attrice posta una super FOTO sul noto social network: un sensuale primo piano in cui spunta il lato A. Fan in delirio. Di suo Miriam Leone non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. Ex Miss Italia, tra le donne più belle del nostro Paese, show girl e attrice. La “rossa” Miriam seppur non postando FOTO esageratamente sensuali o volutamente provocanti sui social riesce comunque a catturare, con la sua semplicità e bellezza, milioni di fan che su Instagram non mancano di apprezzare. L’ultima FOTO condivisa sui social in particolare mostra la bella Miriam in tutta la sua seducente semplicità e naturalezza. E il pieno di like e ... Leggi su bloglive

_smartius : RT @fvnzioniamo: aspettando che miriam leone si presenti a venezia perché il suo red carpet è l’unica cosa che mi fa andare avanti - fvnzioniamo : aspettando che miriam leone si presenti a venezia perché il suo red carpet è l’unica cosa che mi fa andare avanti - Correntable : @Jpolemica666 @Iosonolagomma Se per quando avrò 35 anni non ho sposato Miriam Leone prenoto il gatto - LucaCorradini : Dopo Shakira, a stretto giro di posta pure Miriam Leone. ???? - lamorsfigato : ogni volta che Miriam Leone posta una foto il mio cuore si ferma un pochino -