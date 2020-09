Milly Carlucci bellissima a Oggi è un altro giorno fa gli scongiuri per Ballando con le Stelle (Foto) (Di lunedì 7 settembre 2020) Milly Carlucci arriva meravigliosa come sempre nello studio di Oggi è un altro girono, dal 19 settembre sarà in onda in prime time di sabato con Ballando con le Stelle ma ha il tempo anche di parlare della sua bellezza (Foto). Sappiamo tutti che Ballando con le Stelle era previsto per il 12 settembre, poi i due casi di Covid hanno rimandato tutto al 19 settembre. Una settimana di stop per tutti e Milly Carlucci fa gli scongiuri, chiede al pubblico di farli per lei e il reality show. In collegamento c’è anche Samuel Peron, è lui insieme a Daniele Scardina uno dei contagiati. E’ dispiaciuto, ringrazia Milly Carlucci ... Leggi su ultimenotizieflash

Dansai75 : RT @altrogiornorai1: #MillyCarlucci nella prima puntata di #OggièUnAltroGiorno (? 14.00 ?? @RaiUno ) @milly_carlucci @serenabortone @stefano… - altrogiornorai1 : RT @PanariellinaIda: @altrogiornorai1 @Ballando_Rai @milly_carlucci Sono troppo felice di ritrovare @milly_carlucci la splendida #ZiaMilly… - PanariellinaIda : @altrogiornorai1 @Ballando_Rai @milly_carlucci Sono troppo felice di ritrovare @milly_carlucci la splendida… - PanariellinaIda : Sono troppo felice di ritrovare @milly_carlucci la splendida #ZiaMilly @altrogiornorai1 @serenabortone non vedo l'o… - altrogiornorai1 : ?? 'Albertazzi: vita, morte e miracoli' il programma ideato da @milly_carlucci per @raicinque che puoi rivedere su… -