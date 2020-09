Milik 'blocca' Dzeko alla Juve: il giro di attaccanti frenato dal polacco (Di lunedì 7 settembre 2020) Dipende tutto da Arek Milik: se l'attaccante avesse accettato la Roma, oggi Dzeko sarebbe della Juventus e Under del Napoli. Invece, l'ex Ajax tentenna, così i bianconeri hanno dovuto cambiare obiettivo per l'attacco. Leggi su tuttonapoli

Prosegue il casting per l'attacco della Juventus. In cima alla lista, che comprende anche Cavani, Dzeko e Milik, c'è sempre Luis Suarez. L'uruguaiano sta negoziando la buonuscita dal Barcellona e inta ...Non solo Luis Suarez: la Juventus tiene in piedi anche altre piste per il mercato degli attaccanti. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, "i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati. Se ...