"Milenkovic? Vogliamo 40 milioni". Milan, si mette male: ecco il nome alternativo per la difesa (Di lunedì 7 settembre 2020) Non è finito il calciomercato del Milan. Non solo Timouè Bakayoko tra gli obiettivi, ma anche e forse soprattutto un rinforzo dietro. "In difesa siamo un po' contati", ha fatto notare Stefano Pioli dopo l'amichevole con il Monza. La società da par suo conferma, le operazioni non sono finite. E così si torna a ragionare sulla linea difensiva: il primo obiettivo resta Milenkovic della Fiorentina, ma la Viola spara altissimo e chiede 40 milioni di euro. Trattativa difficile, a meno che Rick Commisso non accetti di inserire nella trattativa Lucas Paquetà, di cui si era parlato nei giorni scorsi. Per il Milan, così, l'alternativa è Fofana del Saint'Etienne, che chiede 30 milioni di euro. La soluzione al rebus, insomma, ancora non è ... Leggi su liberoquotidiano

riskitall15 : ho letto veramente Fabian+KK per Castrovilli, Milenkovic e Chiesa? Ma state bene? Vogliamo levare il vino da tavola già alle 11:41? - 1_berchet : #Fofana non arriverà Sereni Vogliamo Milenkovic #ForzaMilan - SoldatoDoc : @AnichiniValerio @Maicuntent1986 Anche a me piace tantissimo, ma se vogliamo fare sia lui che Chiesa, Aurier (o Dum… -

