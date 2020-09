Milano, cade grosso ramo dall'albero: ferita donna seduta su una panchina / FOTO e (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 settembre 2020 - Un grosso ramo è caduto da un albero , attorno alle 15.30 di oggi, nell'area verde di piazza Grandi a Milano. Secondo le prime informazioni, una signora di 57 anni che era ... Leggi su ilgiorno

avv_procopio : RT @SkyTG24: #Milano, si stacca un ramo da un albero: donna ferita in maniera grave - sergimagugliani : RT @SkyTG24: #Milano, si stacca un ramo da un albero: donna ferita in maniera grave - SkyTG24 : #Milano, si stacca un ramo da un albero: donna ferita in maniera grave - qn_giorno : #Milano , cade grosso ramo dall'albero: ferita donna seduta su una panchina - qn_giorno : #Ancona, scivola e cade su spiaggia rocciosa: grave turistadi #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano cade Milano, cade grosso ramo dall'albero: ferita donna seduta su una panchina / FOTO e VIDEO IL GIORNO Milano, donna colpita da un grosso ramo su una panchina in piazza Grandi: fratture alle gambe

Albero cade in piazza Grandi, donna ferita gravemente Le prime indagini ... fosse malata o avesse riportato danni nel corso dei nubifragi dei giorni scorsi che si sono abbattuti su Milano. Metti mi ...

Milano, donna colpita da un grosso ramo in piazza Grandi: fratture a entrambe le gambe

Era seduta su una panchina in piazza Grandi quando all’improvviso un grosso ramo di un albero s’è spezzato e l’ha travolta. La vittima, una donna di 57 anni, è finita in ospedale in codice rosso con l ...

Albero cade in piazza Grandi, donna ferita gravemente Le prime indagini ... fosse malata o avesse riportato danni nel corso dei nubifragi dei giorni scorsi che si sono abbattuti su Milano. Metti mi ...Era seduta su una panchina in piazza Grandi quando all’improvviso un grosso ramo di un albero s’è spezzato e l’ha travolta. La vittima, una donna di 57 anni, è finita in ospedale in codice rosso con l ...