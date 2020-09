Milan, Vercellone nuovo Chief Communications Officer (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Milan ha annunciato questo pomeriggio la nomina di Pier Donato Vercellone a nuovo Chief Communications Officer. «La nomina di Vercellone – si legge in una nota – rientra nel percorso di costante rafforzamento per il successo del Club». «Vercellone, in carica da oggi, lunedì 7 settembre, ha un’esperienza quasi trentennale nella comunicazione internazionale avendo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

