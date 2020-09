Mihajlovic guarito dal coronavirus: negativo il secondo tampone (Di lunedì 7 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic è guarito dal coronavirus. Lo ha comunicato il Bologna, con una nota sul proprio sito ufficiale, in cui si riporta che anche il secondo tampone a cui si è sottoposto l’allenatore ha dato esito negativo. Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

