Mihajlovic è guarito dal Coronavirus: il messaggio della figlia Virginia (Di lunedì 7 settembre 2020) Buone notizie per Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore è ufficialmente guarito dal Coronavirus. Il secondo tampone ha dato esito negativo e martedì il tecnico potrà tornare regolarmente a dirigere il Bologna, squadra che allena da oltre un anno. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna. Vacanza che ha destato più di qualche polemica per … L'articolo Mihajlovic è guarito dal Coronavirus: il messaggio della figlia Virginia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

