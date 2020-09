Migranti sui bus solo a orari stabiliti: così la Lega evoca l’Alabama degli anni ’50 (Di lunedì 7 settembre 2020) La storia, quella con la S maiuscola, si nutre di simboli. Non è un caso che, nel corso del ‘900, la lotta contro l’Apartheid e i diritti civili si alimentano anche attraverso gesti concreti, come quello di Rosa Parks una donna di colore che si rifiutò di cedere il proprio posto a sedere a un bianco. Era il 1955 e lo scenario era quello di Montgomery, nell’Alabama. Anche da quel coraggio nacque la grande lotta per i diritti civili negli Usa e nel mondo. A più di mezzo secolo di distanza un esponente locale del maggior partito dello schieramento politico italiano evoca scenari che pensavamo di esserci lasciati da tempo alle spalle. Nella fattispecie è quanto richiesto dalla Lega di Sedrina, paese in provincia di Bergamo che, con una richiesta esplicita al prefetto evoca di far utilizzare in ... Leggi su giornalettismo

