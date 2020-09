Migliorano le condizioni di Berlusconi. Zangrillo: il quadro mostra un calo degli indici infiammatori (Di lunedì 7 settembre 2020) Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato da quattro giornial San Raffaele di Milano. Il quadro clinico complessivo dell’ex premier “appare in miglioramento”. Sono le parole del professor Alberto Zangrillo nel bollettino odierno sullo stato di salute del Cavaliere. Zangrillo: migliora il quadro clinico di Berlusconi Il quadro – prosegue il medico personale di Berlusconi – “è coerente con l’evidenza ematochimica. E la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica. Associata a riduzione degli indici di flogosi”. Parole rassicuranti sul decorso medico del leader azzurro quelle di Zangrillo, ... Leggi su secoloditalia

