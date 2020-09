Michelle Hunziker svuota casa, l’annuncio sorprende: “Vendo tutto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Michelle Hunziker volto amato della televisione italiana ha preso una decisione che ha davvero sorpreso tutti. Ecco di cosa si tratta. Foto da Instagram: @therealhunzigramLa famosa conduttrice svizzera, naturalizzata in Italia e volto amato da generazioni di telespettatori ha fatto un particolare annuncio che ha davvero lasciato tutti senza parole e piacevolmente sorpresi. Da sempre molto vicina alla battaglia in favore delle donne, oggi è una moglie e mamma realizzata, ha una bellissima famiglia che negli anni ha costruito insieme a Tomaso Trussardi dal quale ha due figlie. Splendido anche il rapporto con Eros Ramazzotti suo ex marito e padre della primogenita Aurora con cui ha trascorso tutto il periodo della quarantena Covid insieme e la sua iniziativa nasce proprio in nome di questo periodo. Ecco di cosa si ... Leggi su chenews

