'Mettersi in gioco': papa Francesco esorta lo sport (Di lunedì 7 settembre 2020)

Ultime Notizie dalla rete : Mettersi gioco Papa Francesco e lo sport in un libro: "Rispettate le regole, evitate il caos" La Gazzetta dello Sport "Zanardi sta lottando al massimo per la sfida più difficile"

ROMA - "Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova piu' difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo". Sono le parole del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli che ha ...

Zanardi, il presidente del Cip: "Sta lottando al massimo"

ROMA - Luca Pancalli è sicuro: "Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova piu' difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo". Sono queste le parole del presidente del Comitato Italiano Pa ...

ROMA - "Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova piu' difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo". Sono le parole del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli che ha ...