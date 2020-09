Meteo della settimana, inizio con maltempo e poi il ritorno dell’estate (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo un inizio di settembre segnato dal bel tempo, secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, questa settimana inizia con instabilità diffusa su molte regioni italiane già a partire dalla giornata di oggi. Ecco le previsioni Meteo della settimana per il nostro Paese, con un’inversione di tendenza prevista per il weekend. Un inizio di settimana instabile con nubifragi diffusi La giornata di oggi lunedì 7 settembre sarà segnata da condizioni di maltempo intenso sulle regioni del Nord-ovest che nelle ore pomeridiane interesserà anche i settori centro-orientali della Paese, con temporali intensi che potranno interessare l’Emilia-Romagna in particolare. Nella giornata ... Leggi su thesocialpost

CryAntonino : #Maltempo, l’allerta meteo della Protezione civile: arancione in Liguria, gialla in sei regioni - MaxTomorrow : @ConversioneOrg L'Angelus non era interessante, si parlava del meteo della prossima settimana in Mozambico. - flash_meteo : #agosto #wikiclima #piogge un po' più precipitazioni del normale ad agosto 2020. Piogge però concentrate in circa 3… - MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo In Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… - imperianews_it : Perturbazione in arrivo dalla Francia, scatta l'allerta meteo gialla per la provincia di Imperia dalle 20, arancion… -