Messi e il Barcelonismo – Una bandiera mancata (Di lunedì 7 settembre 2020) Messi ha chiuso con il Barcellona. Lionel a partire da oggi con il suo rientro agli allenamenti, non è più uno dei simboli della Catalunya e del Barcelonismo. Questo è il verdetto semplice, per certi versi ingenuo, ma spietato, a conclusione della telenovela spagnola di questo calciomercato. Lo scorso Venerdì è stata una giornata convulsa che si è conclusa con l’intervista della Pulce. Un video, in cui Messi ha deciso di spiegare il suo punto di vista, la sua posizione riguardo ad una situazione complessa, in modo unilaterale senza un reale confronto con i giornalisti ed esperti del settore. Una scelta, ed in quanto tale, tanto condivisibile quanto criticabile. Ma sono le risposte a quelle domande ad avermi fatto ricredere su quello che Messi è stato per ... Leggi su sport.periodicodaily

your_6oddy : Riassunto dell'intervista di Messi. Ciao mondo ,scusate per l'assenza.Voglio andarmene ma sono costretto di rimaner… - Emanueledg : “Infastidito da chi ha messo in dubbio il mio barcelonismo...” ma come? te ne volevi anna’!!!!???? #Messi #Barca - dsarxh : barcelonismo do messi eh gigante - BelpassoAlberto : RT @mirkocalemme: #Messi: 'Ci ho messo tanto a parlare perchè la sconfitta di Lisbona è stata durissima. Non immaginavamo di dare quest'imm… - MarioOsimhen : RT @mirkocalemme: #Messi: 'Ci ho messo tanto a parlare perchè la sconfitta di Lisbona è stata durissima. Non immaginavamo di dare quest'imm… -