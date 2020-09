Mercato bisettimanale, l’ANA invita il Vescovo alla manifestazione del 15 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tiene banco la questione del Mercato bisettimanale ad Avellino. Da qui la decisione da parte del Presidente dell’Associazione Nazionale Ambulanti, Ivano Zonetti e del Segretario, Marrigo Rosato di inviare una lettera al Vescovo, Mons. Arturo Aiello. “Eccellenza, ci pregiamo invitarLa alla manifestazione degli ambulanti dei mercati settimanali di Avellino, che si svolgerà martedì 15 settembre p.v., con inizio alle ore 16,30 in Piazza della Libertà, per chiedere al Prefetto ed al Sindaco di Avellino la ripresa immediata dei mercati, che non si svolgono oramai da oltre otto mesi. Ciò a causa della decisione del Sindaco di trasferire il Mercato da Piazzale degli Irpini ... Leggi su anteprima24

