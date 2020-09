Meloni: «L’ennesima follia della Azzolina è sugli alunni disabili. E Conte se ne frega degli italiani» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ministro dell’Istruzione non ne indovina una. Anzi, continua a fare danni. «No all’ennesima follia targata Azzolina». Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. La sua è una vera e propria denuncia. «Fratelli d’Italia raccoglie l’allarme lanciato dai genitori con figli disabili e dalle associazioni sulla bozza di nuove linee guida». Si parla del “piano educativo individualizzato”. «Il ministero dell’Istruzione vorrebbe discriminare le mamme e i papà dalle scelte educative che riguardano i loro figli». Non solo. Vorrebbe anche «ridurre l’orario scolastico ed escludere gli alunni con disabilità da alcune materie o attività esterne. Una discriminazione mai vista ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Meloni: «L’ennesima follia della Azzolina è sugli alunni disabili. E Conte se ne frega degli italiani»… - filippo46c : @mara_carfagna parole sante che mi spingono a domandarmi per l'ennesima volta perché FI non prende le distanze da Meloni e Salvini. - PAOLO21071966 : @g_effe @livornosilega @GiorgiaMeloni @aurorapotenti83 @ManfrediPotenti @matteosalvinimi @LegaSalvini @AngeloCiocca… - nagia59 : RT @Michele02828265: Il prof. ? #zangrillo grancassa di Meloni e Salvini, negazionista come un tifoso della curva a San Siro non si smentis… - yppi2011 : RT @Michele02828265: Il prof. ? #zangrillo grancassa di Meloni e Salvini, negazionista come un tifoso della curva a San Siro non si smentis… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni L’ennesima Governo, la spallata della Lega è diventata un boomerang Corriere della Sera