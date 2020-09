Meloni: «Buongiorno governo! Ora la Lamorgese “scopre” il blocco navale per fermare gli sbarchi» (Di lunedì 7 settembre 2020) Buongiorno governo! E’ davvero un’ideona quella del ministro dell’Interno sull’emergenza sbarchi sulle nostre coste. Giorgia Meloni su Facebook non resiste alla tentazione di commentare le ultime dichiarazioni di Madame Lapalisse, al secolo Luciana Lamorgese. Che da Cernobbio scopre l’allarme clandestini e tira fuori dal cilindro la storica proposta di Fratelli d’Italia. ” Gli sbarchi – dice la ministra – devono essere bloccati dal Paese di partenza, non di arrivo. Non credo di poter bloccare barchini autonomi affondandoli o non facendoli arrivare in Italia. L’opera di blocco va fatta con il Paese di provenienza”. Meloni: Buongiorno governo! Ora vuole il ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Meloni: «Buongiorno governo! Ora la Lamorgese “scopre” il blocco navale per fermare gli sbarchi»… - marcodelucact60 : RT @tempoweb: #Meloni dà il buongiorno al governo. Ora #Lamorgese le dà ragione sui #migranti ma #Pd e #M5s... #blocconavale #7settembre #F… - lucacampitello : RT @tempoweb: #Meloni dà il buongiorno al governo. Ora #Lamorgese le dà ragione sui #migranti ma #Pd e #M5s... #blocconavale #7settembre #F… - GeMa7799 : Giorgia Meloni, buongiorno al governo. Ora Lamorgese le dà ragione sui migranti ma Pd e M5s...Lamorgese dichiara ch… - robertopin54 : RT @RomaPoliticaIT: Allarme sbarchi. Lamorgese vira sul blocco navale proposto da #FdI. #Meloni: 'Buongiorno' -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Buongiorno Giorgia Meloni, buongiorno al governo. Ora Lamorgese le dà ragione sui migranti ma Pd e M5s... Il Tempo Migranti, Salvini inchioda Conte e Lamorgese: "Già 20mila sbarchi, con me quattro volte meno"

Matteo Salvini presenta il conto degli sbarchi al governo di Giuseppe Conte e, in particolare, alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. "20.000 sbarchi in questi mesi - scrive il leader della Leg ...

Giorgia Meloni, buongiorno al governo. Ora Lamorgese le dà ragione sui migranti ma Pd e M5s...

Giorgia Meloni dà la sveglia al governo che sui migranti scopre l'acqua calda: i barconi vanno fermati prima che partano. "Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dichiara che l’unico modo per ferm ...

Matteo Salvini presenta il conto degli sbarchi al governo di Giuseppe Conte e, in particolare, alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. "20.000 sbarchi in questi mesi - scrive il leader della Leg ...Giorgia Meloni dà la sveglia al governo che sui migranti scopre l'acqua calda: i barconi vanno fermati prima che partano. "Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dichiara che l’unico modo per ferm ...