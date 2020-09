McKennie: «Totti era il mio idolo. Mi ha influenzato da giovane» – VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Weston McKennie si è presentato in conferenza stampa svelando chi fosse il suo idolo da ragazzo. Le sue parole Weston McKennie si è presentato in conferenza stampa, svelando chi fosse il suo idolo da ragazzo. Le parole dello statunitense. IDOLI – «Non guardo molti sport, la mia risposta può non essere centrata… Quando ero giovane ammiravo Francesco Totti, la grande classe che aveva… Quando ero giovane mi ha influenzato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

