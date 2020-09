Mbappé spinge il Psg: “Dobbiamo credere nella Champions League ma serve qualche acquisto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di Nazionali, ma Kylian Mbappé, stellina della Francia e del Paris Saint-Germain, trova il modo di fare il punto anche sulla società parigina e le ambizioni di vincere la Champions League dopo averla sfiorata solamente poche settimane fa nella sconfitta contro il Bayern Monaco. Ai microfoni di Telefoot, l'attaccante ha commentato a tal proposito spiegando cosa serva ai suoi per trionfare...Mbappé: "Dobbiamo crederci, altrimenti..."caption id="attachment 882591" align="alignnone" width="456" Mbappè, getty images/caption"Ovviamente sono ottimista sul fatto che vinceremo la Champions League. Dobbiamo crederlo, perché se non ci crediamo noi, nessuno ci crederà in generale", ha commentato Mbappé che poi ha continuanto: "La sconfitta contro il Bayern ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Mbappé spinge il Psg: “Dobbiamo credere nella Champions League ma serve qualche acquisto” - #Mbappé #spinge #“Dobb… - ItaSportPress : Mbappé spinge il Psg: 'Dobbiamo credere nella Champions League ma serve qualche acquisto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé spinge