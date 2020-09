Mbappè positivo al Coronavirus, salta Francia-Croazia (Di lunedì 7 settembre 2020) Arrivano brutte notizie per Francia e Psg. Secondo indiscrezioni riportate da France Football anche Kylian Mbappé è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato sottoposto ad un tampone di controllo nel ritiro della Nazionale di Deschamps, negli ultimi minuti è arrivato il risultato. L’attaccante è asintomatico ed è in isolamento, salterà la partita di domani contro la Croazia. Problemi anche in casa Psg, si tratta del settimo positivo dopo Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas e Marquinhos. Repubblica Ceca, positivi al Coronavirus: via tutti i convocati e dentro una nuova squadraL'articolo Mbappè positivo al Coronavirus, salta ... Leggi su calcioweb.eu

