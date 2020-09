Mbappé carica il Psg: “Vinceremo la Champions League, ma servono nuovi acquisti” (Di lunedì 7 settembre 2020) Kylian Mbappé, talento del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni di Telefoot facendo il punto sulla stagione del club parigino e sulle ambizioni di vincere la Champions League dopo esserci andati vicini solo poche settimane fa: “Ovviamente sono ottimista sul fatto che vinceremo la Champions League. Dobbiamo crederlo, perché se non ci crediamo noi, nessuno ci crederà in generale. La sconfitta contro il Bayern Monaco in finale? Questo è il calcio e devi viverlo nel bene o nel male. Molte squadre hanno perso la finale e hanno vinto l’anno dopo. Ovviamente, il Psg è cresciuto anche da questo k.o. anche perché prima della gara ci eravamo sempre fermati massimo ai quarti di finale. Adesso abbiamo superato anche questo step e quindi guardiamo ... Leggi su sportface

