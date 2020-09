Maurizio Cattelan protagonista del nuovo numero di GQ Italia (Di lunedì 7 settembre 2020) «Non sarò mai un maestro, perché si è allievi per sempre». Maurizio Cattelan, il più quotato e internazionale artista italiano contemporaneo, ha collaborato con GQ Italia, creando per la prima volta un creative concept per la storia di copertina di un magazine nel numero di GQ in edicola dall’8 settembre. Leggi su vanityfair

GoldenBackstage : #MaurizioCattelan è stato scelto da #GQ come uomo simbolo di #ChangeIsGood, che accomuna le 21 edizioni di #GQ nel… - SpotandWeb : Nuova notizia: GQ Italia sceglie Maurizio Cattelan come interprete della campagna internazionale - GoldenBackstage : Le foto del creative concept di Maurizio Cattelan per il numero di settembre di GQ Italia sono di Daniel Riera; lo… - GoldenBackstage : #GiovanniAudiffredi, direttore @GQitalia: 'Maurizio Cattelan, che questo mese compie 60 anni, ha voluto essere prot… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Cattelan La copertina di Gq Italia dedicata ai 60 anni di Maurizio Cattelan Wired.it Maurizio Cattelan interpreta la campagna internazionale «Change is Good»

Maurizio Cattelan, il più quotato artista italiano contemporaneo, ha collaborato con GQ Italia, creando per la prima volta un creative concept per la storia di copertina del numero in edicola dall’8 s ...

Maxxi L’Aquila. Ecco come sarà il futuro museo a Palazzo Ardinghelli

La storica dimora barocca della famiglia Ardinghelli è stata restaurata grazie a un’importante donazione della Federazione Russa. Inaugurazione il 20 ottobre “È il simbolo di una doppia rinascita, dal ...

Maurizio Cattelan, il più quotato artista italiano contemporaneo, ha collaborato con GQ Italia, creando per la prima volta un creative concept per la storia di copertina del numero in edicola dall’8 s ...La storica dimora barocca della famiglia Ardinghelli è stata restaurata grazie a un’importante donazione della Federazione Russa. Inaugurazione il 20 ottobre “È il simbolo di una doppia rinascita, dal ...