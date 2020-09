Matuidi: «Felice per il debutto, la vittoria questione di dettagli» – VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Blaise Matuidi ha parlato dopo l’esordio con la maglia dell’Inter Miami: queste le parole del centrocampista francese Blaise Matuidi ha parlato dopo l’esordio con la maglia dell’Inter Miami, avvenuto nel match contro il Nashville. Le sue parole. «Ho visto le prime due partite della squadra e credo che ci sia abbastanza qualità per fare bene. Non ci manca molto per arrivare alla vittoria, è una questione di dettagli. Dobbiamo migliorare soprattutto sulla trequarti, in fase di realizzazione. Sono Felice per il debutto, nel calcio è sempre importante partire bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

