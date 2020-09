Marvel's Avengers debutta in prima posizione nella classifica di vendite UK (Di lunedì 7 settembre 2020) C'è una nuovissima Top 3 nelle classifiche di vendita al dettaglio del Regno Unito di questa settimana, guidata dal nuovo ambizioso Marvel's Avengers di Square Enix alla posizione numero 1.Il titolo Marvel è sviluppato dallo studio di Tomb Raider Crystal Dynamics e, confrontato con l'ultimo gioco della serie Tomb Raider (Shadow of the Tomb Raider), questo nuovo gioco ha venduto quasi esattamente lo stesso numero di copie fisiche al lancio. In effetti, Avengers ha venduto il 2% in più di copie fisiche rispetto all'ultimo capitolo di Lara Croft durante la sua prima settimana.Rispetto all'ultimo grande videogioco Marvel, Spider-Man su PS4 (lanciato a settembre 2018), i numeri sono radicalmente diversi. Avengers ha venduto meno di un ... Leggi su eurogamer

