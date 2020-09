Marina Berlusconi: positiva al Covid-19, ma sta bene e lavora (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche Marina Berlusconi, la figlia maggior dell’ex premier, sarebbe positiva al Covid-19. Secondo quanto riferisce Ansa, la presidente di Fininvest e di Mondadori è in buone condizioni e continua a lavorare al telefono Marina Berlusconi positiva al Coronavirus. Secondo l’Ansa la figlia maggiore di Silvio Berlusconi avrebbe contratto l’infezione. Dopo una serie di tamponi effettuati in via del tutto precauzionale, è arrivato l’esito positivo. Tuttavia la presidente di Fininvest e di Mondadori sarebbe in buone condizioni al punto di lavorare da casa. Anche Marina Berlusconi vittima del Covid-19, la figlia maggiore dell’ex ... Leggi su zon

