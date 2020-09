Marina Berlusconi positiva al Coronavirus (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ANSA scrive che anche Marina Berlusconi, dopo Barbara e Luigi, è risultata positiva al test del tampone per il Coronavirus Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. La figlia di Berlusconi comunque si trovava già in isolamento nella propria abitazione a Milano da quando, mercoledì scorso, il padre è risultato positivo. Non si sa se anche altri membri della sua famiglia, protetti dalla privacy, siano positivi. Intanto per Silvio Berlusconi la notte è passata tranquilla: il professor ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - Corriere : De Benedetti: auguri a Berlusconi ma resta un imbroglione. La figlia Marina: «Provo commiserazione» - Bertolca10 : Dopo Silvio #Berlusconi e i figli, anche Marina Berlusconi positiva al #coronavirus. #COVID19 - eflatmajor73 : RT @HuffPostItalia: Marina Berlusconi positiva al Covid. Sta bene e lavora -