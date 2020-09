Marina Berlusconi positiva al coronavirus (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo Silvio Berlusconi anche la figlia Marina è risultata positiva al coronavirus. Secondo quanto si apprende, la presidente di Fininvest è asintomatica, in isolamento domiciliare con la famiglia e sta continuando a lavorare.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : Marina #Berlusconi positiva al Covid. “In isolamento a casa, sta bene e lavora” - Agenzia_Ansa : Marina Berlusconi positiva al #Covid, sta bene e lavora #ANSA - Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - msn_italia : Marina Berlusconi positiva al Covid. Sta bene e lavora - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Marina Berlusconi positiva al #Covid, sta bene e lavora #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Berlusconi

Non solo gli insulti - "imbroglione", "nocivo per il Paese" - ma anche la calunnia. Si parla dei "gentili pensieri" espressi da Carlo De Benedetti su Silvio Berlusconi ricoverato per coronavirus al Sa ...L'ex premier viene curato con un farmaco antivirale - ha fatto sapere il suo medico personale Alberto Zangrillo secondo il quale Berlusconi reagisce bene alla terapia ...