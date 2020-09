Marina Berlusconi positiva al Coronavirus (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembreMarina Berlusconi è risultata positiva al Coronavirus, dopo che anche suo padre Silvio e i fratelli Luigi e Barbara sono stati contagiati nei giorni scorsi. La positività di Marina Berlusconi è emersa dopo il tampone effettuato nel fine settimana, l’ultimo dopo una serie risultati negativi. La notizia, riporta l’Ansa, trova conferme anche in ambienti del gruppo Fininvest. La presidente di Mondadori comunque starebbe bene, continuando a lavorare al telefono ma in isolamento. Coronavirus, Marina Berlusconi chiede «rispetto e discrezione per la malattia» del padre: «Stop alla caccia al colpevole»La ... Leggi su open.online

