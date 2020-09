Maria Kolesnikova, oppositrice bielorussa, rapita in pieno centro a Minsk (Di lunedì 7 settembre 2020) A Minsk, degli uomini mascherati avrebbero rapito in pieno centro a Minsk Maria Kolesnikova. La donna è una leader dell’opposizione bielorussa, nonché membro del consiglio di coordinamento e di transizione per accordarsi sulle nuove votazioni in Bielorussia. Maria Kolesnikova rapita a Minsk Secondo quanto riportato dal sito Tut.by, una delle leader dell’opposizione bielorussa, Maria Kolesnikova, … Leggi su periodicodaily

Open_gol : ?? Bielorussia, rapita la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova: il blitz in pieno centro a Minsk - Sonia74161873 : RT @Open_gol: ?? Bielorussia, rapita la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova: il blitz in pieno centro a Minsk - LaLestofante : RT @nomfup: Noi europei siamo di fronte a un bivio ormai da tanto, troppo tempo. Il sequestro - se confermato - di Maria Kolesnikova segna… - AleSalvi12 : RT @martaottaviani: Maria #Kolesnikova, l'ultima oppositrice rimasta in #Bielorussia è stata rapita questa mattina nel centro di #Minsk. Di… - foonambolo : RT @Open_gol: ?? Bielorussia, rapita la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova: il blitz in pieno centro a Minsk -