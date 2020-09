“Manteniamo le distanze!”: la giovane attrice che ha rimesso al suo posto Sgarbi (Di lunedì 7 settembre 2020) Più delle urla, per una volta, potè la pacatezza. È bastato il garbo fermo di uno scricciolo, Sara Serraiocco, attrice pescarese di appena trent’anni, per rimettere in riga Vittorio Sgarbi, il leone (spompato) della polemica in circolo allo stato brado alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Il fattaccio si è consumato sabato sera, nella dimora dei Dogi Morosini a Ca’ Sagredo, dove si consegnavano i riconoscimenti Kinéo. Alla Serraiocco andava il “Premio internazionale”. A consegnarlo, l’Onorevole Sgarbi. Calato al Lido rigorosamente senza mascherina, con la tipica protevia e la faccia sfottente che veste spesso, convinto sia un brillante abito da gran soirée. Ma con il tipico corredo di una pornostar, Vittoria Risi. Perché il sotteso ... Leggi su tpi

