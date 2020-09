Mancini: «Questa Italia ha qualcosa. Sono soddisfatto» (Di lunedì 7 settembre 2020) Roberto Mancini ha parlato al termine del match contro l’Olanda: le dichiarazioni del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Olanda. PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto per mentalità e prestazione, abbiamo disputato una grande partita. I ragazzi Sono stati straordinari. Nel finale eravamo stanchi e loro giocavano con palle lunghe, ma meritavamo un altro gol». LOCATELLI – «Locatelli è un grande giocatore, è giovane e può migliorare. È tecnico e fisico, ha tutto». Italia FRA LE GRANDI – «Non si vincono undici partite di seguito se non ... Leggi su calcionews24

RaiSport : #NationsLeague, questa sera #OlandaItalia ? 20:30 @RaiUno #Mancini non fa calcoli: 'Il Ranking? Giochiamo per vinc… - minuto84 : Una splendida #italia batte una buonissima #olanda. La presenza di giocatori come, Chiellini,Immobile, e Jorginho h… - MarcoBeltrami79 : L'Italia batte l'Olanda con una grande prestazione Qual è la prima domanda al Ct Mancini? Questa: 'È mancato il co… - Sovra_pensiero : @pisto_gol Non apprezzavo molto il Mancini allenatore di club, mi sembra che questa sia la sua dimensione. - adrinterista : Mancini tanta roba con questa Nazionale -