Manchester City: “Mahrez e Laporte positivi al coronavirus” (Di lunedì 7 settembre 2020) Riyad Mahrez e Aymeric Laporte sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha confermato il Manchester City con una nota ufficiale pubblicata sul sito del club. “Entrambi i giocatori stanno attualmente osservando un periodo di autoisolamento in conformità con le norme stabilità dalla Premier League e il protocollo del governo britannico sulla quarantena”, si legge. Poi la conclusione: “Nessuno dei due mostra sintomi del virus. Il club augura ai due giocatori un recupero tempestivo in vista della prossima stagione”. Leggi su sportface

