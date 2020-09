Maltempo Venezia, se l’acqua alta arriva dal… cielo! Temporale-bomba all’alba, 95mm di pioggia e grandine [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Un violentissimo Temporale si è abbattuto all’alba di stamattina su Venezia, scaricando 95mm di pioggia nel centro cittadino e facendo crollare la temperatura a +16°C. Meno colpita la zona di Treporti (33mm di pioggia). La tempesta è stata accompagnata da una fitta grandinata. Insoliti allagamenti tipici dell’acqua alta, provocati però stavolta dalla pioggia torrenziale. L’ondata di Maltempo sta colpendo gran parte del Veneto, in modo particolare tra vicentino e padovano: i forti temporali hanno scaricato 87mm di pioggia ad Arcugnano, 68mm a Mestrino e Montecchio Precalcino, 53mm a Vicenza e Longare, 49mm a Malo. Maltempo, violentissimo Temporale con ... Leggi su meteoweb.eu

