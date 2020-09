Maltempo Veneto: forti piogge a Padova e nel vicentino, centinaia le richieste di soccorso alla sala operativa dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono centinaia le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per le forti piogge che si stanno abbattendo nel vicentino e, in particolar modo, nei comuni di Torri Quartesolo, Dueville, Villaverla. Prosciugamenti, rimozione di piante cadute o pericolanti: 35 gli interventi che dalla notte sono stati portati a termine dalle dodici squadre al lavoro. Sono state oltre 20 le richieste di soccorso alla sala operativa del 115 di Padova per forti piogge torrenziali della notte scorsa, che hanno interessato soprattutto il ... Leggi su meteoweb.eu

Adnkronos : #Maltempo, #Zaia: 'Veneto in ginocchio, presenteremo conto a Roma' - MediasetTgcom24 : Maltempo. acqua alta a Venezia: registrata punta massima di 102 cm #maltempo - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #31agosto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Veneto e nel Lazio ??Allerta GIALLA in… - corriereveneto : #Maltempo in Veneto, allagamenti e alberi caduti tra #Vicenza e #Venezia - meteonetwork : #maltempo #7settembre Vari nubifragi hanno colpito tra la notte e il primo mattino la Liguria centrale, l'alta Lomb… -