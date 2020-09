Maltempo in Liguria: 72.8 mm di pioggia in un’ora a Bolzaneto, raffiche di 88.6 km/h al Porto Antico di Genova [DATI] (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo i forti temporali che hanno colpito in particolare il settore centrale della Liguria e il Tigullio, la situazione meteo è in progressivo miglioramento anche se permane una residua instabilità.Arpal ha modificato l’allerta meteo, declassando da arancione a giallo il livello di criticità nel centro levante che sarà giallo fino alle 15 di oggi. Allerta gialla anche sui versanti padani del ponente ligure fino alle 12 di oggi. Secondo Arpal, l’intensità delle precipitazioni è stata forte e molto forte soprattutto nell’area genovese: registrati 72.8 mm in un’ora a Bolzaneto (59.8 in 30 minuti), 67 a Isoverde (Campomorone), 60.8 a Pontedecimo, 56.8 a Quezzi (37 in 15 minuti), 50.2 a Fiumara con venti meridionali rinforzati quasi ovunque con punte nell’area genovese e una raffica ... Leggi su meteoweb.eu

