Maldestro, ‘Ma Chi Me Lo Fa Fare” il nuovo singolo (Di lunedì 7 settembre 2020) Uscito lo scorso 4 settembre in rotazione radiofonica, digital store e nelle principali piattaforme di musica in streaming, “Ma Chi Me Lo Fa Fare” il nuovo singolo del cantautore Maldestro. Oggi lunedì 7 settembre è stato pubblicato il video musicale del brano, che anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti di uno dei giovani cantautori più apprezzati e amati da pubblico e critica. Nel videoclip del singolo, che si presenta come una sorta di dichiarazione di libertà e di intenti, si alternano frammenti di vita quotidiani e notturna ambientati in contesti differenti, da un grande letto matrimoniale in cui Maldestro è disteso con il viso rivolto al soffitto al balcone di una palazzina, dalla cucina di una famiglia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

