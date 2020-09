Malagò allarmato: «Senza il pubblico quanto potranno resistere i club?» (Di lunedì 7 settembre 2020) Giovanni Malagò, presidente del CONI, è tornato sul tema legato alla riapertura degli stadi. Queste le sue parole Giovanni Malagò, presidente del CONI, è tornato sul tema legato alla riapertura degli stadi. Queste le sue parole a margine della presentazione del volume: ‘Papa Francesco: Mettersi in gioco, Pensieri sullo sport’, allo Stadio delle Terme di Caracalla Nando Martellini. «quanto possono resistere le società sportive Senza spettatori? Alcune possono farcela più a lungo, mentre altre sono già col fiato corto: diverse, in vari sport, hanno già rinunciato al diritto acquisito sul campo e hanno deciso di ripartire dalla categoria inferiore o addirittura di non ripartire proprio. Io rappresento lo Stato e mi devo adeguare alle indicazioni di chi ... Leggi su calcionews24

