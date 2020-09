L’uovo che controlla tutti i dispositivi della casa smart (Di lunedì 7 settembre 2020) Gestire l’accensione delle luci, bloccare il condizionatore, attivare la lavatrice e ogni altro elettrodomestico: si rischia di dover passare da un’applicazione all’altra, a meno che non si opti per un telecomando universale come smartEgg Pro, che è compatibile con più di 200.000 dispositivi, controllati tramite segnale a infrarossi, bluetooth e wi-fi, senza dimenticare il supporto di Alexa e Assistente Google che permette di comandare tutto con la voce. Realizzato da Aico Technologies, azienda fondata nel 2014 a Singapore, il telecomando consente di programmare il tempo d’azione dei vari device casalinghi, come l’apertura delle tende automatiche in uno specifico orario mattutino, mentre il termometro integrato monitora la temperatura ambientale in tempo reale per regolare il ... Leggi su wired

