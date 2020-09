Lunedì da INCUBO nel Mediterraneo sudoccidentale: possibile CICLONE (Di lunedì 7 settembre 2020) Attenzione alla giornata di oggi, in particolare alle ore pomeridiane perché in alcune aree del Mediterraneo potrebbero verificarsi violente grandinate, venti tempestosi, tornado e piogge torrenziali. La fascia d’instabilità potrebbe estendersi verso il Nord Italia e sull’Europa orientale. Ma cosa sta accadendo? Una potente Alta Pressione si sta espandendo dal Nord Atlantico verso la Scandinavia, contestualmente un’onda ciclonica secondaria si sta dirigendo verso il Mediterraneo occidentale. Lunedì da INCUBO nel Mediterraneo sudoccidentale. Il maggior rischio di severo maltempo lo avremo nel Mediterraneo sud-occidentale, in particolare nel nord Africa laddove i fenomeni potrebbero risultare davvero estremi. Attenzione ... Leggi su meteogiornale

