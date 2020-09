Luigi, La clinica per rinascere: cosa dice Obesity Center Caserta? (Di martedì 8 settembre 2020) Questo articolo . Luigi sarà uno dei protagonisti di Obesity Center Caserta, la clinica per rinascere: la storia dell’uomo ha reso la guarigione molto complicata. Luigi è uno dei pazienti di Obesity Center Caserta, la clinica per rinascere: che cosa lo ha portato ad aumentareil suo peso in maniera tanto critica? Il docureality, in onda su Realtime, è … Leggi su youmovies

Stasera_in_TV : REAL TIME: (23:05) La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta - Luigi (Reality) #StaseraInTV 07/09/2020 #SecondaSerata @realtimetvit - drgiardiello : RT @realtimetvit: #LaClinicaPerRinascere apre le porte al suo primo paziente: Luigi è davvero pronto a cambiare vita? Il Dr. Giardiello vi… - drgiardiello : RT @TV_Italiana: Stasera riapre #LaClinicaPerRinascere su @realtimetvit: si parte con la storia di Luigi e dei suoi ingombranti 207 Kg. ???… - Lorejournalist : RT @TV_Italiana: Stasera riapre #LaClinicaPerRinascere su @realtimetvit: si parte con la storia di Luigi e dei suoi ingombranti 207 Kg. ???… - TV_Italiana : Stasera riapre #LaClinicaPerRinascere su @realtimetvit: si parte con la storia di Luigi e dei suoi ingombranti 207… -