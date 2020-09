Luigi Di Maio: "Draghi? Una risorsa per l'Italia, ma il premier ha la mia fiducia" (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo gli elogi del premier sabato, anche Di Maio parla dell’ex presidente della Bce: “In questo momento critico serve che tutte le risorse del Paese vengano impiegate dove c’è bisogno e Mario Draghi è una risorsa per l’Italia”. Il ministro degli Esteri lo ha detto intervenendo al programma Non stop news su Rtl. “Questo non vuol dire - ha precisato - fare le scarpe a conte, che ha tutta la mia fiducia, ma tutte le risorse vanno messe a disposizione del popolo Italiano, dobbiamo spendere 200 miliardi di euro di Recovery fund, che non torneranno più indietro”.Sull’organizzazione del Movimento 5 stelle ha detto: “Io non sto pensando di tornare a fare il capo politico del M5S. Quando parlo di ... Leggi su huffingtonpost

