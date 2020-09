L’orso Papillon catturato nuovamente dai Forestali nell’area del Lagorai nel Trentino (Di lunedì 7 settembre 2020) “L’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovata nell’ultimo periodo, mediante trappola a tubo, già utilizzata in passato per questo stesso esemplare”. Papillon, il simpatico orso specializzato in evasioni Così, attraverso un comunicato la Provincia Autonoma di Trento ha informato dell’avvenuta cattura dell’orso M49, meglio conosciuto come ‘Papillon’, in omaggio al famoso detenuto e fuggiasco francese, nell’area del Lagorai. Come hanno ricordato gli uomini del Corpo Forestale provinciale, che hanno nuovamente intrappolato M49, dopo una prima fuga, lo scorso fine luglio l’orso era riuscito a fuggire dall’area perimetrata del centro Casteller, dove si lavora al ... Leggi su italiasera

