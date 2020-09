L’orso M49 torna in gabbia: catturato con una trappola (Di lunedì 7 settembre 2020) Papillon torna in gabbia: l’orso M49 è stato catturato con una trappola a tubo. Insorgono gli animalisti, Wwf: “Non può stare al Casteller” L’orso M49 è stato catturato. È durata poco più di un mese la libertà di questo esemplare, ‘evaso’ a fine luglio dal centro di Casteller dove era tenuto rinchiuso. Era stato ribattezzato… L'articolo L’orso M49 torna in gabbia: catturato con una trappola Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

