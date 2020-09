L’orso M49 è stato catturato per la terza volta. “Papillon” il fuggitivo è stato rintracciato nella zona del Lagorai (Di lunedì 7 settembre 2020) M49 è stato catturato per la terza volta. Il plantigrado del Trentino-Alto Adige, protagonista di una fuga a fine luglio dal recinto del Casteller, era ricercato perché ritenuto pericoloso e per non avere più con sé il collare con cui poterlo monitorare. A rendere nota la notizia è stato il Corpo forestale del Trentino. L’operazione, viene precisato, è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovava nell’ultimo periodo, mediante una trappola a tubo già utilizzata in passato per lo stesso esemplare. “Ulteriori dettagli saranno forniti in serata”, si legge, quindi, in una nota della Provincia Autonoma di ... Leggi su ilfattoquotidiano

