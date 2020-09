L’orso M49 è stato catturato, di nuovo. Una persecuzione che non si spiega (Di lunedì 7 settembre 2020) È di oggi la notizia dell’ennesima cattura dell’orso M49, reo di aver fatto l’orso e basta. Mai un’aggressione all’uomo, mai una minaccia alle persone. Certo, ha fatto l’orso e molto bene. Scappando ben due volte dal recinto del Casteller di Trento. E il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in piena campagna elettorale (in Trentino si rinnovano i consigli comunali, compreso quello del capoluogo), non poteva lasciare impunita una ribellione simile; doveva sicuramente intervenire per far vedere che lui c’è! Che la Lega è in grado di ristabilire l’ordine pubblico. Lo fa talmente bene che ha spostato le competenze sui grandi carnivori (lupi e orsi) dal dipartimento Foreste e Fauna al Dipartimento della Protezione Civile. Quindi orsi e lupi sono diventati problema di ordine ... Leggi su ilfattoquotidiano

