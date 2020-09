Lorenzo Insigne soddisfatto dopo Olanda-Italia: “Dedichiamo la vittoria a Nicolò Zaniolo” (Di martedì 8 settembre 2020) Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Olanda-Italia, disputata da titolare nonostante i 90 minuti contro la Bosnia. “Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato con personalità, è quello che ci ha chiesto il mister, di esprimere il nostro gioco e fare una grande gara, ci siamo riusciti, abbiamo fatto un grande risultato. Siamo tutti contenti per questa prestazione. Pericoli dalla fascia sinistra? Non solo da lì, è vero che siamo stati più pericolosi ma il gioco partiva dalla destra, abbiamo cercato di mettere in difficoltà, da sinistra noi siamo riusciti a fare il goal vittoria”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS ... Leggi su calciomercato.napoli

