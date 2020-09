“L’onda nera della Meloni”, Giorgia irride il titolo dell’Espresso: «Siete disperati e terrorizzati da noi» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il titolo dell’Espresso, il settimanale diretto da Marco Damilano, suona così: Così l’onda nera di Giorgia Meloni punta a conquistare le ex regioni rosse”. Un titolo che non poteva certo passare inosservato. Giorgia Meloni lo vede e annota che dal settimanale arrivano “segnali incoraggianti” in vista delle regionali. Che vuol dire? Che a volte, anzi spesso, la “temperatura” politica si misura anche in base a quello che pubblica la stampa di sinistra. Una sinistra, spiega la leader di Fratelli d’Italia dai suoi canali social, “terrorizzata dalla crescita” del suo partito. La prova? Questo titolo…”. Meloni: “Non hanno voluto vedere la nostra crescita” La sinistra in questo modo ... Leggi su secoloditalia

FratellidItalia : Una sinistra terrorizzata dalla crescita di #FratellidItalia gioca la carta della disperazione: 'l'onda nera' ?? ???… - LaStampa : Un’onda di oscura inquietudine pervade in queste ore l’Europa. - SecolodItalia1 : “L’onda nera della Meloni”, Giorgia irride il titolo dell’Espresso: «Siete disperati e terrorizzati da noi»… - RenzoCianchetti : RT @FratellidItalia: Una sinistra terrorizzata dalla crescita di #FratellidItalia gioca la carta della disperazione: 'l'onda nera' ?? ??? Il… - piero636 : RT @FratellidItalia: Una sinistra terrorizzata dalla crescita di #FratellidItalia gioca la carta della disperazione: 'l'onda nera' ?? ??? Il… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’onda nera Legacies su Italia1 dal 16 e 17 marzo, anticipazioni e programmazione OptiMagazine