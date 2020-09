L'Oms elogia l'Italia sul Coronavirus: 'Ha preso decisioni difficili e salvato molte vite'. (Di lunedì 7 settembre 2020) Considerando le scomposte e ridicole proteste degli estremisti di destra potrebbe sembrare una 'marchetta' "L'Italia è stato uno dei primi Paesi a sperimentare una grande epidemia di Covid-19 al di ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Oms elogia

Nel corso del quotidiano briefing a Ginevra, il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha elogiato l’Italia per come ha saputo gestire la pandemia: “L’Italia è ...L'Organizzazione mondiale della Sanità ha elogiato l'Italia per quanto riguarda la sua gestione dell'emergenza Coronavirus. "L'Italia è stato uno dei primi Paesi a sperimentare una grande epidemia di ...